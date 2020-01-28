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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد رشاد ومى حلمى يستعدان لتقديم برنامج تلفزيونى

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:50 ص
مي حلمي ومحمد رشاد
مي حلمي ومحمد رشاد
أمير محمد خالد
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يعد الثنائي مي حلمي ومحمد رشاد من الزيجات الفنية المثيرة للجدل منذ اللحظة الأولى لإعلان ارتباطهما وصولا لزواجهما، أزمات كثيرة مرت عليهما ولكنهما تجاوزوها لتستمر الحياه بينهما، وتعد أزمة انفصالهما يوم حفل زفافهما هي الحدث الأبرز والأصعب في علاقاتهما.

مر عام على زواج الثنائي ومؤخرًا تعرضا لأزمة ولكنهما تجاوزوها سريعًا، حيث تعرضت مي حلمي للأجهاض في أول حمل لها من رشاد، وخرج الثنائي من الأزمة بأن قربهما من بعض أهم من أي شئ في الحياة.

وعلمت «الدستور» من مصدر مقرب من الثنائي أنهما قررا استثمار زواجهما في عملهما، فسيقدم الثنائي برنامج تلفزيوني معًا يستعدان له حاليًا، ومن المقرر أن يخرج إلى النور خلال العام الجاري، كما ستشارك مي حلمي في عمل غنائي مع محمد رشاد سواء بالغناء أو بالظهور كموديل في أحد كليباته.

يذكر أن محمد رشاد طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية «لا بسيطة»، وحقق نجاحًا كبيرًا، كما يستعد حاليًا لطرح عدد من الأغاني السينجل ويواصل العمل على ألبوم غنائي لصيف 2020، أما مي حلمي فهي مذيعة مختصة في الشأن الرياضي قدمت العديد من البرامج في عدد من المحطات الفضائية.

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