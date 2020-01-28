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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبيل الإعلان بساعات.. تسريب ملامح «صفقة القرن»

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:56 ص
جريدة الدستور
وكالات
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كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، ملامح خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام بالشرق الأوسط، المعروفة إعلاميًا بـ«صفقة القرن»، والتى من المقرر الإعلان عنها عصر اليوم الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين (لم تكشف عنهم) أن الخطة تتضمن مسارا للفلسطينيين لإقامة دولة «إذا قاموا بتلبية مجموعة من المتطلبات»، حيث من المتوقع أن تقترح إعادة رسم الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية بشكل يضم مستوطنات يهودية واسعة إلى إسرائيل.

وأضاف المسؤولون الخطة ستوفر حكما ذاتيا محدودا للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، على أن يتزايد ذلك الحكم خلال جدول زمني على مدى ثلاثة أعوام إذا وافقت القيادة على تدابير سياسية جديدة، دون الكشف عن طبيعة تلك التدابير.

وأعلن الرئيس الأمريكي، أمس الإثنين، أنه سوف يطرح خطته للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين عصر الثلاثاء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش)، على الرغم من معارضة القادة الفلسطينيين للخطة ووصفها بأنها «مؤامرة» لإنهاء تطلعاتهم لإقامة دولتهم المستقبلية.

وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لا يبدو أن الفلسطينيين سوف ينضمون إلى خطته للسلام في الشرق الأوسط، ولكن يبدو أنه لا يبالي أيضا بمشاركتهم، مشيرا إلى أن واشنطن قطعت بالفعل المساعدات للضفة الغربية وقطاع غزة.

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