«رجال الأعمال» تناقش التجربة الأوكرانية فى البحث العلمى.. اليوم

تعقد لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، اجتماع مشترك عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي في أوكرانيا، بالتعاون مع مجلس الأعمال الأوكراني، وذلك بحضور روسلان نشاي، المستشار التجاري لسفارة أوكرانيا.وقال جمال العجيزي، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأوكراني، إن الاجتماع يناقش سبل التعاون المشترك مع أوكرانيا في هذا القطاع الحيوي الهام، مضيفًا أن المجلس يسعى إلى فتح آفاق للتعاون وتبادل الخبرات في مشاريع البحث والابتكار والتطوير لتحويل الاقتصاد المصري نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، والاستفادة من التجربة الأوكرانية، وخاصة في مجال البحث العلمي في القطاع الصناعي.وأضاف «العجيزي»، أن المجلس يدرس، القيام برحلة عمل إلى أوكرانيا خلال عام 2020 لبحث مجالات التعاون المشترك وفرص الاستثمار في البلدين.من جانبه، أكد حسانين توفيق، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات بأوكرانيا أكبر قطاع خدمي لديها ، مضيفًا أن الصادرات الأوكرانية حققت في هذا المجال زيادة في عام 2018 بنسبة 20%، كما حقق مجال تكنولوجيا المعلومات نسبة نمو قدرها 26% في عام 2018.وقال«حسانين»، إن أوكرانيا من أكبر وأسرع الدول نموًا في هذا القطاع في أوروبا، ومن المتوقع أن تنمو هذه الصناعة في أوكرانيا بنسبة 30%.وكانت جمعية رجال الأعمال المصريين، قد وقعت بروتوكول تعاون، مع جمعية اتصال، بهدف تعزيز عمليات التحول الرقمي، وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات للشركات أعضاء الجمعية، ووقع الاتفاق عن جمعية رجال الأعمال المهندس على عيسى رئيس الجمعية، والمهندس حازم الطحاوي عن جمعية اتصال.وقال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إننا نستهدف تعزيز مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال الاستفادة من التطورات التكنولوجية والتي تزيد من معدلات الإنتاجية.