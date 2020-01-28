تعرف على حصيلة بيع جناح قصور الثقافة فى معرض الكتاب

وصل عدد الكتب التى تم بيعها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب إلى أكثر من 30 ألف كتاب فى جناح قصور الثقافة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، فى دورته الـ51، الذى يقام بمركز المعارض بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 4 فبراير المقبل حسبما ذكرت مصادر خاصة.وذكرت المصادر أن هناك سلاسل نفدت من جناح قصور الثقافة منها: سلسلة آفاق عالمية، وسلسلة ذخائر، وسلسلة المسرح العالمى، وأيضا سلسلة الهوية، وأن بعض العناوين نفدت من سلسلة المسرح العالمى ولم تأتى طبعات أخرى إلى معرض الكتاب، وأن هيئة العامة لقصور الثقافة، تقوم بتزويد الجناح يوميا بالكتب التى تنفد من سلسلة ذخائر وآفاق عالمية.و بلغ عدد الأجنحة فى المعرض 808 بزيادة 86 جناحًا، وعدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 900 دار نشر وجهة بزيادة 153 دار نشر وجهة عن العام الماضى، وعدد الناشرين المصريين 398 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين كتاب الأطفال 75 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين كتاب إسلامى تراث 121 دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 41، وعدد الناشرين كتاب صوتي والاليكترونى 7.كما بلغ عدد المشاركين ذوي القدرات الخاصة، عدد الناشرين العرب 255 ناشرًا، وبذلك يكون العدد الإجمالى 900 دار نشر، وعدد التوكيلات 99 توكيلًا، وعدد المشاركين فى الفعاليات 3502 مشارك، والدول المشاركة 38 دولة بزيادة ثلاث دول عن دورة اليوبيل الذهبى فى العام الماضى.