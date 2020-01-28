انطلاق جسر «طائرات الرحمة» لنقل مرضى اليمن إلى مصر والأردن

أعلن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، انطلاق جسر الإخلاء الجوي «طائرات الرحمة» لنقل المرضى والحالات العلاجية المستعصية من اليمن إلى مصر والأردن.وقال «المالكي» إن قيادة القوات المشتركة للتحالف، إلحاقًا لما تم الإعلان عنه سابقا من مبادرة إنسانية بتاريخ 14 مايو 2018، ستبدأ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في جسر الإخلاء الجوي "طائرات الرحمة" من اليمن إلى مصر والأردن.وأوضح العقيد المالكي أن هذه المبادرة الإنسانية من قيادة القوات المشتركة للتحالف تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية.