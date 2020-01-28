الولايات المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء الإثنين، إن الولايات المتحدة تراقب الوضع في شمال غربي سوريا، مطالبًا بالوقف الفوري لإطلاق النار.وأضاف بومبيو، في بيان، أن الولايات المتحدة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وأنها مستعدة لاتخاذ أقوى إجراءات دبلوماسية واقتصادية.وتابع: "تدين الولايات المتحدة هذه الهجمات غير المبررة ضد سكان شمال غرب سوريا، ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإتاحة المجال لوصول المنظمات الإنسانية إلى المناطق المتضررة بشكل كامل لتخفيف معاناة مئات الآلاف الذين فروا من القصف المستمر".