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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:06 ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020
عبدالهادي أبوطالب
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تعتبر أسعار الذهب من الأمور التي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، خاصة المقبلين على الزواج من الرجال والنساء، كما أنها تهم المستثمرين؛ نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أنه أصبح الملاذ الآمن للكثيرين في التوقيت التي تدهورت فيه اقتصاديات الكثير من دول العالم.

وتستعرض «الدستور» متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت الموافق الثلاثاء 28 يناير 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:

أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
العيار: السعر
عيار 24: 791 إلى 793 جنيهًا
عيار 22: 725 إلى 727 جنيهًا
عيار 21: 692 إلى 694 جنيهًا
عيار 18: 593 إلى 595 جنيهًا
عيار 14: 461 إلى 463 جنيهًا
عيار 12: 395 إلى 397 جنيهًا
الأونصة: 24596 إلى 24667 جنيهًا
الجنيه الذهب: 5536 إلى 5552 جنيهًا
الكيلو: 790857 إلى 793143 جنيهًا

ثانيًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
العيار: السعر
عيار 24: 804.08 جنيه
عيار 22: 737.08 جنيه
عيار 21: 703.59 جنيه
عيار 18: 603.07 جنيه
عيار 14: 469.05 جنيه
عيار 12: 402.04 جنيه
عيار 9: 301.53 جنيه
أوقية الذهب: 25007 جنيهات
جنيه الذهب: 5629 جنيهًا
كيلو الذهب: 804082 جنيهًا

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