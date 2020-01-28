أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020

تعتبر أسعار الذهب من الأمور التي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، خاصة المقبلين على الزواج من الرجال والنساء، كما أنها تهم المستثمرين؛ نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أنه أصبح الملاذ الآمن للكثيرين في التوقيت التي تدهورت فيه اقتصاديات الكثير من دول العالم.وتستعرض «الدستور» متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت الموافق الثلاثاء 28 يناير 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعيةالعيار: السعرعيار 24: 791 إلى 793 جنيهًاعيار 22: 725 إلى 727 جنيهًاعيار 21: 692 إلى 694 جنيهًاعيار 18: 593 إلى 595 جنيهًاعيار 14: 461 إلى 463 جنيهًاعيار 12: 395 إلى 397 جنيهًاالأونصة: 24596 إلى 24667 جنيهًاالجنيه الذهب: 5536 إلى 5552 جنيهًاالكيلو: 790857 إلى 793143 جنيهًاثانيًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصريالعيار: السعرعيار 24: 804.08 جنيهعيار 22: 737.08 جنيهعيار 21: 703.59 جنيهعيار 18: 603.07 جنيهعيار 14: 469.05 جنيهعيار 12: 402.04 جنيهعيار 9: 301.53 جنيهأوقية الذهب: 25007 جنيهاتجنيه الذهب: 5629 جنيهًاكيلو الذهب: 804082 جنيهًا