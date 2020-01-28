ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات البرازيل لـ54 قتيلًا

أعلنت السلطات المحلية بالبرازيل ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 54 قتيلًا، في حين أجبرت الأمطار أكثر من 30 ألفا على النزوح في جنوب شرق البلاد، مخلفة 18 آخرين في عداد المفقودين.وتسببت العواصف التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وأغرقت أحياء بأكملها وأسقطت منازل عن أعالي التلال في ولايات ميناس غيرايس وإسبيريتو سانتو وريو دي جانيرو.وهدأت الأمطار نسبيًا، أمس الإثنين، لكن من المتوقع أن تعاود الهطول في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في بعض المناطق.كما أن الطرق التي غمرتها المياه، بات فيها تيارات سريعة تجرف ضحاياها والسيارات وأي شيء يقابلها، فيما يجري نقل النازحين إلى مراكز إيواء مؤقتة في الكنائس والمدارس ومحطات الإطفاء.