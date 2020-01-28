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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سامسونج الكورية للهندسة توقع اتفاقية مع أرامكو السعودية لتخزين الغاز

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:21 ص
شركة سامسونج
شركة سامسونج
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أعلنت شركة سامسونج للهندسة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أنها وقعت مع شركة أرامكو السعودية على العقد الأساسي لمشروع تخزين الغاز في معمل الغاز في الحوية في بمحافظة عنيزة في المملكة العربية السعودية وذلك بقيمة مليار و850 مليون دولار أمريكي.

وقالت سامسونج للهندسة إنها وقعت على العقد يوم الخميس الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. وكانت الشركة وقعت على عقد مبدئي للمشروع بعد أن قدمت خطاب النوايا لتنفيذ المشروع في نوفمبر الماضي.

يشار الى مشروع تخزين الغاز في الحوية ينطوي على بناء منشآت حقن الغاز بسعة 1.5 مليار قدم مكعب يوميًا ومنشآت لإعادة إنتاج الغاز بسعة 2 مليار قدم مكعب يوميًا في معمل الغاز في الحوية التي تبعد 260 كيلومترا شرقًا عن العاصمة الرياض.

وتخطط الشركة لإكمال المشروع عبر جميع المراحل من أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء بحلول عام 2023.

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