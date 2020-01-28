«صحة الإسكندرية» تكشف حقيقة ظهور أول حالة لفيروس كورونا الجديد فى مصر

قال الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الحالة التي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، بأنها أصيبت بفيروس كورونا الجديد ليس لها أساس من الصحة.وأضاف «عثمان»، في تصريحات له، أن فيروس كورونا الجديد يطلق على عدد كبير من الفيروسات التي تسبب أمراض الجهاز التنفسي، وتتراوح بين نزلة البرد البسيطة والأمراض التنفسية الشديدة حسب نوع الفيروس.وأوضح أن فيروسات كورونا مسئولة عن ١٠ إلى ١٥% من نزلات البرد العادية التي تصيب الإنسان سنويًا.وأكد أنه في ٢١ يناير الجاري تم نقل طفل يبلغ من العمر شهرين من منطقة برج العرب إلى مستشفى سهلا، وكان مصابًا بالتهاب شعبي وتم علاجه وخروجه في نفس الشهر بعد تحسن حالته، وكان الطفل قد أصيب قبلها بأعراض الرشح والسعال وارتفاع درجة الحرارة.وأضاف أن التحاليل أظهرت إصابة الطفل بفيروس كورونا من نوع "OC43" وهو من الفيروسات تلشائة التي تسبب أعراض البرد والسعال وارتفاع درجات حرارة.وأشار أن فيروس كورونا الجديد يحمل رقم "ncov - 2019"، ويختلف عن الفيروس "SARS-cov" المتسبب في المتلازمة التنفسية الحادة، وأيضًا يختلف عن الفيروس 'mars" متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.وأكد أنه لا توجد أى حالات لفيروس كورونا المستجد، وإنما الحالات المتواجدة هي حالات لنزلات شعبية وبرد.