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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تحالف ستار العالمى للطيران يسير 35 رحلة دولية بمطار القاهرة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:09 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
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صرح مصدر مسؤول بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، والمخصص لرحلات شركات مصر للطيران وتحالف ستار، إن شركات تحالف «ستار» العالمي للطيران ستسير، طوال اليوم الثلاثاء، 35 رحلة جوية دولية بمرحلتي السفر والوصول من وإلى مطار القاهرة الدولي، لنقل نحو 12 ألف راكب من مختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارة الطيران المدني بقيادة الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران، على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية.

وتقدم السلطات الأمنية بشرطة ميناء القاهرة الجوي جميع الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.

وكان الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، وجه بضرورة تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة وحسن استقبال الوفود الركابية والسياحية، والعمل على تذليل كافة العقبات والمشكلات التي ربما تواجه تلك الوفود، فضلا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، في ظل المنافسة الشرسة في سوق النقل الجوي العالمي، خاصة في دول منطقة الشرق الأوسط.

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