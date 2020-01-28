الرئيس الجزائرى يعرب عن تعازيه فى ضحايا الطائرة العسكرية

أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، عن تعازيه في استشهاد قائدي الطائرة التي سقطت بولاية أم البواقي، كما أعرب اللواء سعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري بالنيابة، عن تعازيه في استشهاد قائدي الطائرة في الحادث.وقال تبون: «أعزي نفسي وأعزي عائلتا الطيارين، ضحية الحادث المأساوي لسقوط الطائرة العسكرية التدريبية بأم البواقي، كما أعزي كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي، رحم الله الشهيدان واسكنهما فسيح جنانه، وألهم ذويهما الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».وكشف التلفزيون الجزائري، أن الطائرة التى سقطت بولاية أم البواقي (شمال شرق) أثناء التدريب، من طراز «su-30» وانطلقت من قاعدة أم البواقي الجوية في طلعة تدريبية، وأسفر سقوطها عن استشهاد قائدها ومساعده، مشيرًا إلى أن الطائرة سقطت في منطقة خالية من السكان.