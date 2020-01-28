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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

التليفزيون الجزائرى: استشهاد قائد طائرة عسكرية ومساعده أثناء التدريب

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:38 ص
جريدة الدستور
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ذكر التلفزيون الجزائري الرسمي، مساء أمس الإثنين، أن طائرة عسكرية سقطت بولاية أم البواقي (شمال شرق) أثناء التدريب، فيما استشهد قائدها ومساعده.

وكشف التلفزيون الجزائري أن الطائرة من طراز (su-30) وانطلقت من قاعدة أم البواقي الجوية في طلعة تدريبية وأسفر سقوطها عن استشهاد قائدها ومساعده، مشيرا إلى أن الطائرة سقطت في منطقة خالية من السكان.

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