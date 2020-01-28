التليفزيون الجزائرى: استشهاد قائد طائرة عسكرية ومساعده أثناء التدريب

ذكر التلفزيون الجزائري الرسمي، مساء أمس الإثنين، أن طائرة عسكرية سقطت بولاية أم البواقي (شمال شرق) أثناء التدريب، فيما استشهد قائدها ومساعده.وكشف التلفزيون الجزائري أن الطائرة من طراز (su-30) وانطلقت من قاعدة أم البواقي الجوية في طلعة تدريبية وأسفر سقوطها عن استشهاد قائدها ومساعده، مشيرا إلى أن الطائرة سقطت في منطقة خالية من السكان.