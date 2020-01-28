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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

جامعة موسكو تمنح أمين اتحاد الجامعات العربية الدكتوراه الفخرية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:27 ص
جريدة الدستور
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منحت جامعة موسكو الحكومية، درجة الدكتوراه الفخرية والميدالية التقديرية العليا للأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتورعمرو سلامة، تقديرًا لجهوده في خدمة العلم والتعليم على مستوى العالم العربي.

وأكد الدكتور عمرو سلامة، وهو زير التعليم العالي الأسبق، عمق العلاقات الثنائية التي تربط الدول العربية بروسيا، مشيرًا إلى حرص اتحاد الجامعات على إيجاد علاقة استراتيجية طويلة الأمد مع مؤسسات التعليم العالي الروسية عبر تطوير العلاقات العلمية والأكاديمية والثقافية والنهوض بها إلى مستويات أكثر تقدمًا.

وقال سلامة، في بيان صحفي صدر عن مقر اتحاد الجامعات العربية بالعاصمة الأردنية عمان أمس الإثنين، إن عدد الطلاب العرب الدارسين في الجامعات الروسية يبلغ نحو 50 ألف طالب وطالبة، ما يدل على ثقة الطلاب العرب في الجامعات الروسية لما تشهده من تطور ملحوظ على المستوى التعليمي والأكاديمي.

وأعرب "سلامة" عن سعادته في تسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من أكبر الجامعات الروسية، والتي تعد من أكثر الجامعات تقدمًا على المستوى العالمي.

بدوره، قال الدكتور فيكتور أنتونوفتش، رئيس جامعة موسكو الحكومية، إن قرار منح الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتوراه الفخرية يأتي ضمن رؤية الجامعة في التواصل مع المجتمع الخارجي، وتقديرًا منها لإسهامات الأمين العام كواحد من أهم القادة الأكاديميين على مستوى العالم العربي.

وأضاف، أن هذا القرار ينسجم مع استراتيجية الجامعة في تكريم المبدعين والمتميزين، والتي رأت تكريم الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية باعتباره نموذجًا في إرساء العديد من القواعد العلمية والأكاديمية.

وأكد «أنتونوفتش» عُمق العلاقات العربية الروسية خصوصًا في المجال الأكاديمي والتعليمي، مشيرًا إلى سعي الحكومة الروسية لزيادة حجم التعاون والتنسيق المشترك مع الجامعات العربية لتعميق أواصر التعاون وإتاحة المجال لإقامة برامج تعليمية وتدريبية تطبيقية مشتركة.

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