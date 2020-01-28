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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ناقد: انفراجه في الإنتاج السينمائي الفترة المقبلة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:14 ص
جريدة الدستور
أمير محمد خالد
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شهدت فعاليات اليوم الثالث لمهرجان «جمعية الفيلم» في دورته ال ٤٦ تحت شعار «سينما مصرية»، عرض وندوة لفيلم «الممر»، وذلك بحضور أحد أبطال الفيلم الفنان محمد جمعة، حيث أدار الندوة الناقد خالد محمود.

وأكد «محمود» أن فيلم «الممر» علامة فارقة في تاريخ الفن السينمائي وأثره واضح على الأجيال الحالية والأجيال القادمة التي أدمنت الأفلام الأمريكية، ولكن هذا العمل خلق حالة منفردة لدى الشباب بعد مشاهدته في دور العرض السينمائي، حيث تمكن من المنافسة في شباك التذاكر وسط أعمال سينمائية كبيرة بل وكسر حاجز الـ75 مليون جنيه، فالعمل له رسالة واضحة لا تقتصر فقط على الحس الوطني والاجتماعي، ولكن لتوعية الأجيال الجديدة للتاريخ العريق.

وأضاف أن إدارة الشئون المعنوية كان لها الفضل في الدعم المعنوي، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد انفراجة كبيرة في الإنتاج السينمائي لهذه النوعية من الأعمال الجادة والممتعة للجمهور.

بدوره، قال الفنان محمد جمعة إنه "لدينا العديد من الأزمات في الصناعة ونريدها أن تنتهي لأننا مرتبطون بميزانية محدودة ومواعيد تصوير ولا نمتلك رفاهية الوقت، والجمهور لا ينتظر من الفنان أن يشرح المشاكل الإنتاجية ولكن الأزمة الكبري بالنسبة لي أو لغيري في إتقان اللهجة".

وأضاف: "كنت طوال الوقت أسمع أن السيناوية أو أي لهجات أخرى بعد مشاهدة أي عمل يعلنون أن هذه اللهجة لا تخصهم، والعمل الفني يحتمل كل شيء الخطأ والصواب والحقيقة، كنا نعمل بشكل احترافي من أول يوم، وكنت أحضر التصوير ويرافقني شخص سيناوي حتى في الدوبلاج، والحقيقة المخرج شريف عرفه كان كريم جدا في الحصول على الصلاحية في التعديل أو تغيير الجمل مما لا يضر في سياق العمل الفني".

وأضاف "جمعة": "نحن كممثلين ليس لدينا رفاهية الاختيار والمخرج شريف عرفة تحمل مسئولية كبيرة جدا كسينارست وكان دائما متصل بشكل كبير مع أطراف معنية".

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