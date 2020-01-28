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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

انطلاق ووصول 144 رحلة دولية بمبنى الركاب 2 بمطار القاهرة.. اليوم

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:14 ص
جريدة الدستور
محمود السعدى
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يشهد مبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي، والمخصص لرحلات شركات الطيران العربية والأجنبية، طوال اليوم الثلاثاء، انطلاق ووصول 144 جوية دولية من وإلى مختلف أنحاء العالم؛ لنقل أكثر من 14 ألف راكب من مختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية، تزامنًا مع حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

ويشهد مبنى الركاب رقم ٢ بميناء القاهرة الجوي، خلال الفترة الحالية كثافة ركابية جوية، تزامنًا مع حلول فصل الشتاء، وحرص من آلاف الوفود الأجنبية على زيارة المدن السياحية المصرية نظرًا للطقس المشمس والمناظر الطبيعية الخلابة والشواطيء الساحلية الجميلة.

وكان الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، قد شدد على ضرورة تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للوفود الركابية والسياحية الوافدة إلى مصر.

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