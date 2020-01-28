مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

بعد أن أصاب مرض الزهايمر الفنانة عايدة عبد العزيز، رصدت "الدستور" عدد من المشاهير الذين أصيبوا بهذا المرض:نادية فهمي..من المشاهير الذين أصيبوا بمرض الزهايمر فى آخر أيامهم، وعانت منه لأعوام عديده.سعيد صالح..من الفنانين الذين أصيب بمرض الزهايمر، وهذا ما أكدته نجلته.آمال فريد..كان الزهايمر السبب الرئيسى لاعتزال الفنانة الراحلة عن عالم الفن، رغن أنها كانت تتصف بنجمة العصر الذهبي للسينما.عمر الشريف..أصيب بالزهايمر قبل وفاته بـ 3 أعوام، وأكد نجله طارق، أنه لم يتذكر رحيل والدته النجمة فاتن حمامة.رونالد ريجانأصيب الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، بمرض الزهايمر، حيث أعلن بعد الإصابة بستة أعوام للتوعية بالمرض.بوشكاشبوشكاش هو لاعب كرة قدم مجري شهير، فقد لعب لصالح نادي ريال مدريد الإسباني، وحقق معه الكثير من البطولات.