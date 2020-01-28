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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الأركان الكويتى يبحث مع مسؤول بالحرس الوطنى السعودى التعاون المشترك

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:53 ص
الركن محمد الخضر
الركن محمد الخضر
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بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر، أمس الإثنين، مع رئيس هيئة التعليم والتدريب بالحرس الوطني السعودي اللواء الركن نايف آل سعود، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية، في بيان صحفي، إنه تم خلال اللقاء مناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها بين البلدين الشقيقين.

وأضاف أن نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الصباح بحث في قيادة القوة البرية مع اللواء الركن نايف آل سعود، والوفد المرافق له، التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وفي السياق ذاته، بحث وكيل الحرس الوطني الكويتي الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي اليوم مع وفد الحرس الوطني السعودي برئاسة رئيس هيئة التعليم والتدريب اللواء الركن نايف آل سعود، فتح قنوات للتعاون وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية والأمنية، عبر إقامة الدورات والتدريبات المشتركة وتبادل الزيارات.

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