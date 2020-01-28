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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تراجع أسعار نفط الخليج 5% فى بداية تعاملات اليوم

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:51 ص
نفط
نفط
سيد ابراهيم
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تراجعت أسعار النفط بالنسبة للدول الخليجية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 5% وذلك بعد تعرض أسعار برنت للتقلبات خلال الفترة الماضية؛ بسبب الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، وانتشار فيروس كورونا، إضافة إلى قرارات «أوبك» بخفض الإنتاج.

وتعمل منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» على إحداث توازن بين أسعار التداول بالبيع والشراء لبرميل النفط، من خلال اتخاذ قرارات جماعية، إما بخفض الإنتاج أو زيادته.

وينشر «الدستور» أسعار خامات النفط العالمية، وفقًا لآخر تحديث في البورصات العالمية، حيث سجل سعر النفط السعودي الخفيف 61.94 دولار للبرميل،
والنفط السعودي الثقيل سجل 58.79 دولار للبرميل، والنفط الجزائري مزيج سهران سجل 61.68 دولار للبرميل، وسعر النفط الإماراتي مزيج مربان 63.89 دولار للبرميل.

وسجل سعر النفط الكويتي 63.57 دولار للبرميل، وسعر النفط العماني 61.00 دولار للبرميل، وبلغ سعر نفط البصرة الخفيف 65.36 دولار للبرميل.

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