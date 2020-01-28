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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تراجع جديد فى أسعار النفط.. و«كورونا» يهدد المنتجين

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:42 ص
النفط
النفط
سيد ابراهيم
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تراجعت أسعار النفط في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد أن ارتفعت عند إغلاق تداولات أمس الأثنين نحو 1%، وما زالت أسعار "برنت" تواصل الهبوط للأسبوع الثاني على التوالى، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، فى الدول المستوردة للنفط ومنها: الصين أكبر مستورد للنفط على مستوى العالم، والتي من شأنها أن تؤثر سلبًا على الطلب على الخام إذا ألحقت الضرر بالاقتصاد العالمي، ما يهدد اقتصاديات الدول المنتجة للنفط.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس إلى 58.58 دولار للبرميل، كما تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر مارس بنحو 0.7% مسجلًا 52.89 دولار للبرميل.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، فى تصريحات له أمس، إن السعودية تتابع عن كثب التطورات في أسواق النفط العالمية الناجمة عن «التوقعات المتشائمة» بسبب تأثير فيروس كورونا الجديد على الاقتصادين الصيني والعالمي وعلى مقومات سوق النفط.

ويأتي هبوط النفط مع المخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين التي قد تؤثر بالسلب على السفر والطلب على الوقود والآفاق الاقتصادية.

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