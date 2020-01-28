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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أنباء عن سقوط طائرة تدريب عسكرية ومقتل طاقمها بالجزائر

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:22 ص
سقوط طائرة تدريب
سقوط طائرة تدريب عسكرية ومقتل طاقمها بالجزائر
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أفادت تقارير إخبارية بأن طائرة تدريب عسكرية تحطمت مساء الاثنين بمنطقة قرعة تيمرقنين ببلدة عين الزيتون بولاية أم البواقي شرقي الجزائر.

ونقلت صحيفة "النهار"، في موقعها الإلكتروني عن مصادر محلية، قولها إن طاقم الطائرة المكون من عسكريين اثنين الأول برتبة مقدم، والأخر برتبة ملازم أول، قتلا في الحادث.

كما أشارت المصادر إلى أن الطائرة روسية الصنع وهي من نوع "سوخوي سو 30".

من جهتها قالت صحيفة "الخبر"، إن إذاعة أم البواقي المحلية أكدت وفاة عسكريين اثنين من طاقم الطائرة في الحادث، مشيرة إلى أن صوت انفجار الطائرة واحتراقها كليًا أحدث هلعًا وسط سكان المنطقة.

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