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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

دراسة: هذه الأطعمة تساعد فى القضاء على دهون البطن نهائيًا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:02 ص
جريدة الدستور
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كشفت دراسة طبية حديثة، نشرتها صحيفة "ديلي إكسبريس البريطانية"، عن مجموعة صغيرة من الأطعمة من شأنها أن تساعد في القضاء على دهون البطن نهائيا.

وأكدت الدراسة أنه من المهم تناول العناصر الرئيسية التي تنتمي إلى مجموعات الطعام التي تساعد في القضاء على دهون البطن الضارة.

وأشارت الدراسة إلى أن تراكم دهون البطن بالقرب من الأعضاء الحيوية، مثل الكبد والأمعاء يسبب ظهور أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، وهي مقدمات لأمراض القلب، وبالتالي فإن التهديد الذي تشكله دهون البطن هو إنها من الممكن أن تكون الفارق بين الحياة والموت.

وتظهر العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من البروتين، لا يملكون دهون البطن، على رأسها البروتين الموجود في البيض، حيث تستمد فوائد حرق الدهون الأساسية محتواها العالي من البروتين الموجود في البيض، كما تشمل المصادر الكبيرة الأخرى للبروتين ما يلي: اللحوم، الأسماك، الألبان، البقوليات، بروتين مصل اللبن.

ويحتاج أيضا الجسم إلى تقليل الكربوهيدرات إلى جانب ممارسة بعض التمارين الرياضية، من أجل زيادة الحرق في الجسم.

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