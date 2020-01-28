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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 7 عناصر من الشرطة العراقية بهجوم وسط بغداد

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:57 ص
الشرطة العراقية
الشرطة العراقية
وكالات
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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، إصابة سبعة من عناصر الشرطة العراقية بهجوم قرب إحدى ساحات الاحتجاج وسط العاصمة.

وقالت القيادة في بيان "لا زالت مجاميع من المتظاهرين في ساحة الخلاني والمناطق المحيطة بها في حالة احتكاك مباشر مع القوات الأمنية مع استخدام العنف وقواتنا تمارس ضبط نفس عال".

وأضافت، وهي تمارس مسؤولياتها الأمنية في مكافحة العنف، حيث تم إلقاء رمانة هجومية باتجاه القوات الأمنية في تقاطع ساحة الخلاني قرب مبنى أمانة بغداد".

وتابعت أن، الهجوم أدى إلى "إصابة سبعة منتسبين من أفواج طوارئ شرطة بغداد السادس والعاشر وهذه الحصيلة أولية".

ودعت القيادة "كافة المتظاهرين السلميين على العمل الجاد لكشف هذه المجاميع، والتعاون مع قواتنا الأمنية، لحماية المتظاهرين وتأمين منطقة التظاهر، ولا تنصح بالتمدد خارج المنطقة المؤمنة لهم في ساحة التحرير".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

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