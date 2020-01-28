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الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المرصد السورى: 30 آلية عسكرية تركية تتجه إلى جنوب إدلب

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:33 ص
إدلب
إدلب
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول رتل عسكري تركي من معبر كفرلوسين شمال إدلب، ويتألف الرتل من نحو 30 آلية من بينها أكثر من 12 مصفحة تحمل معدات لوجستية وجنود، اتجهت إلى جنوب إدلب.

وقالت مصادر إن القوات التركية تعمل على إنشاء نقطة جديدة كانت استطلعت موقعها قبل أشهر، في حين باتت النقطة في معرحطاط شبه محاصرة من قبل قوات النظام.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 22 يناير، دخول رتل تركي مكون من 8 مصفحات تحمل جنودًا برفقة رتل حماية من الفصائل الموالية لتركيا من معبر كفرلوسين.

وبحسب ما رصد "المرصد السوري"، انقسم الرتل إلى قسمين أحدهما اتجه إلى ريف حلب والآخر إلى ريف إدلب حيث النقاط التركية في منطقة "خفض التصعيد".

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 14 يناير، دخول رتل عسكري للقوات التركية من معبر كفرلوسين عند الحدود السورية مع لواء إسكندرون شمال إدلب، وتألف ذلك الرتل من نحو 15 عربة عسكرية مصفحة برفقة سيارات الفصائل، حيث توجه نحو نقاط المراقبة المنتشرة ضمن ما تبقى من منطقة "خفض التصعيد".

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