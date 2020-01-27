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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

أغرب عادات توفيق الحكيم.. «أكل الضفادع»

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:55 م
توفيق الحكيم
توفيق الحكيم
وائل توفيق
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لم يكن الأديب الراحل توفيق الحكيم يحب الطعام بشراهة، يشبع بعد خمسة لقيمات، لكنه يحب الطهو ويعتبره فنًا كسائر الفنون، فالطباخ الماهر بالنسبة إليه فنان ماهر، لذا يحب تذوق الطعام دون أن يتمادى في تناول وجبة كبيرة منه.
كما كان توفيق الحكيم يكره تعدد الأصناف على المائدة لأنها تشتت انتباهه، فهو يحب التركيز على طبق واحد، يتفرغ لأكله والتهامه، لذا يستبعد العديد من الأطباق ويبقي طبق واحد يفضله فقط على المائدة.
وفي حوار له قال "الحكيم"، أنه تناول طبقًا من الضفادع في باريس، قال:"جاءني الشيف بطبق فيه كل شئ، اعتقدت أنه ورك أرنب صغير، مطهو بطريقة جيدة، مذاقه لذيذ، لكن اكتشفت أنه طيق ضفادع، لكنها ليست كالضفادع التي في بلادنا، تعيش في الترع والبرك، فقد تربي في أحواض صغيرة مخصصة له، فأكلتها مثلما أكلت القواقع".

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