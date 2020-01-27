حفل توقيع كتاب «نجوم ماسبيرو» بدار النخبة.. الخميس

تستضيف دار النخبة بجناحها بمعرض الكتاب حفل توقيع كتاب الجزء الثاني من « نجوم ماسبيرو يتحدثون » للكاتبة الصحفية سها سعيد، وذلك يوم الخميس المقبل في تمام الحادية عشرة صباحًا، بحضور كوكبة من الإعلاميين.والكتاب يشتمل على ١٥ شخصية من رواد الإذاعة والتليفزيون يفتحون قلوبهم ويتحدثون لأول مرة عن نشأتهم ومشوارهم الإعلامي بتفاصيل جديدة وكواليس وخبايا تقال لأول مرة بالكتاب.ومن الإعلاميين المشاركين في الكتاب فهمي عمر، وعبد الوهاب قتاية، ومحمد مرعي، وعمر بطيشة، وحكمت الشربيني، وكامل البيطار، ووزيرة الإعلام الأسبق دكتورة درية شرف الدين، وأمينة صبري، وإيناس جوهر، وأمال العناني، والدكتورة هاجر سعد الدين، وعزة الأتربي، وميرفت سلامة، وثريا حمدان، ونهي العلمي.يذكر أن الجزء الأول من كاتب «نجوم ماسبيرو يتحدثون» صدر العام الماضي، وشارك في دورة اليوبيل الذهبي للمعرض الدولي للكتاب، ويشتمل على ٣٢ شخصية من رواد الإعلام.