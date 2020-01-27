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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رئيس جامعة السويس يشارك في تجديد الفكر الديني

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:44 م
السيد الشرقاوي
السيد الشرقاوي
أميرة العناني
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شارك الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، في افتتاح مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الخطاب الديني الذي يعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من ناحيته، قال الشرقاوي إن محاور المؤتمر تهتم بقضايا غاية في الأهمية، لا سيما التي تتعلق بالتنوير وتوجيه فكر المجتمع إلى الاعتدال، فضلًا عن اهتمام المؤتمر بمناقشة عددًا من الموضوعات العامة كالتوعية بأهمية المحافظة على الآثار باعتبارها ملكية عامة، ومخاطر تهديد المنشآت العامة للدول، وشرح نظام الوقف ودوره التنموي والتعليمي والاجتماعي والثقافي، وبيان أن التصدي للفساد مسئولية مجتمعية، واستعراض آليات إنشاء الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وأضرار البطالة والتكاسل.

ويهدف المؤتمر إلى تجديد الخطاب الديني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي علقت بأذهان البعض، فضلًا عن تحصين الشباب من أفكار التنظيمات المتطرفة كما يهدف أيضًا إلى ترشيد الوعي ومقاومة تيارات الغلو والإرهاب، وتحرير مفهوم الخطاب الديني، وتصحيح مفاهيم التبست بأذهان كثيرين، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجه عالمنا العربي في المرحلة الراهنة.

ويناقش المؤتمر جملة من القضايا التي تهم الشباب، مثل الزواج العرفي، والحياة الزوجية، والتربية الرياضية والأخلاقية، والإلزام بمرحلة التعليم العام، وأن اللغة القومية أساس الهوية، وقضية تطوير التعليم والجهود المبذولة فيها، وأوضاع البنية التحتية، وأخطار المخدرات والتدخين.

وتمتد فعاليات جلسات المؤتمر على مدار يومين لتناقش عددا المحاور المختلفة التي تقوم على أساس تجديد الفكر الاسلامي من خلال عدد من البحوث وأوراق العمل المتعلقة بهذا الشأن.

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