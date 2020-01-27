مصر للطيران تشدد على إجراءات مواجهة فيروس كورونا على رحلاتها المباشرة للصين

اتخذت شركة مصرللطيران عدة تدابير وإجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروس من خلال انتقال المسافرين عبر رحلات الطيران، وذلك في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية للتعامل مع فيروس كورونا.وطالبت الشركة من أفراد الركب الطائر اتباع الإجراءات الوقائية التالية:1- ضرورة ارتداء كمامة على الفم والأنف، واستخدام مواد التطهير الممونة على الطائرة(hand gel والصابون)، والاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها بصفة مستمرة(كل ساعتين).2- عدم تناول المأكولات «أسماك- منتجات حيوانية- أي أصناف متوسطة الطهي» عند التواجد في دولة الصين.3- عدم التواجد في الأماكن المزدحمة مثل الأسواق عند الإقامة بدولة الصين.4- في حالة الشعور بارتفاع درجة الحرارة برجاء التوجه لأقرب مستشفى أو مركز طبي للفحص فورًا.5- في حالة التواجد على الطائرة رجاء توخي الحذر عند التعامل مع حالة مشتبه بها من ركاب الرحلات التالية «جوانزو- بكين- هانزو- هونج كونج» باتخاذ الإجراءات التالية:أ- في حالة وجود أماكن فارغة على الطائرة يتم عزل الحالة المشتبه بها في صف منفصل كلما أمكن، وتزويده بقناع الأنف والفم، وتفريغ عدد ٢ صف من الركاب، وذلك لمنع انتشار العدوى.ب- في حالة امتلاء الطائرة بالركاب يتم توزيع كمامة الفم والأنف للراكب المصاب وجميع الركاب المحيطين به، وتخصيص فرد واحد من أفراد الضيافة كلما أمكن وتزويده بقناع الأنف والفم والقفازات، وذلك للتعامل مع الراكب، وتخصيص دورة مياه خاصة للراكب، وعدم تموين مأكولات غير مطهية «سلطات»، وأن تكون كافة محتويات الوجبات مطهية جيدًا.ج- قيام أفراد الضيافة الجوية بتوزيع الكروت الصحية على الركاب.ح- كما يتم التنبيه على العاملين بشركة مصرللطيران للخدمات الأرضية بضرورة استخدام مهمات الوقاية الشخصية عند ملامسة الطائرة مع ضرورة تغيير جميع غطاءات مساند الرأس والمقاعد والوسادات والبطاطين مع متابعة غسيل سلالم الطائرات يوميًا.