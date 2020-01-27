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سياسي

بدراوى: نظام القائمة المطلقة بنسبة 75 لـ25% هو الأفضل

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:37 م
بدراوى
بدراوى
إسلام نصير
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أشاد النائب الوفدي فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، بالندوة التي نظمها مجلس الشباب المصري للتنمية والتي تتحدث عن نظام الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار استعدادات الدولة المصرية والأحزاب السياسية لفتح حوار مجتمعي حول النظام الانتخابي.

جاء ذلك خلال ندوة مجلس الشباب المصري للتنمية حول النظام الانتخابي المأمول في مصر ٢٠٢٠، في إطار استعدادات الدولة المصرية والأحزاب السياسية لفتح حوارًا مجتمعيًا حول النظام الانتخابي ٢٠٢٠.

وأضاف أن، حزب الوفد طوال تاريخه الذي يمتد إلى أكثر من مئة عام يقف إلى جوار الدولة المصرية وكل ما هو في صالح للوطن والمواطن لذلك أصدر حزب الوفد بيان بأهمية تفعيل تفعيل المادة 5 من الدستور، والتى تنص على أن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة ولذلك على الأحزاب والقوى السياسية أن تبادر وتشارك في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

و قال بدراوي، إن القوى الحزبية عقدت حوارًا وطنيًا بحضور ما يقرب من 10 أحزاب، وهم أحزاب: الوفد، ومستقبل وطن، والتجمع، والإصلاح والتنمية، والعدل، والمصرى الديمقراطي، والغد، والشعب الجمهورى، والمحافظين، والمؤتمر، لوضع الرؤية للنظام الانتخابي القادم ولم يخرج الحوار برؤية أو تصور ولكن هناك العديد من الآراء في هذا الشأن.

وأشار بدراوي إلى أن، الجميع تحدث عن القائمة النسبية أو قائمة نسبية مطلقة والبعض الآخر اقترح القائمة النسبية المطلقة بنسبة 75% لـ25%.

وأضاف أنه، في ضوء المشهد الحالي والظروف التي يمر بها الوطن يجب النظر إلى القانون الذي يحقق هذا الهدف والنتيجة ومن الممكن أن يكون هذا القانون ليس الأفضل، قائلًا: "أرى أن نظام القائمة المطلقة بنسبة 75 % لـ 25% هو الأفضل ونحن قمنا بتطبيق النظام الفردي منذ عام 1924 وخضنا أيضًا انتخابات المجالس القيمة النسبية في عام 1984 وكان لها إيجابيات وسلبيات".

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