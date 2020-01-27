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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بكري: مشروعات كبرى تنتظر رجال الأعمال المصريين بليبيا

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:34 م
بكري
بكري
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه أثناء تواجده في ليبيا، التقى بعدد من المصريين، الذين أعربوا عن أملهم في فتح باب دخول البلاد بطريقة شرعية، مشيرًا إلى أن هناك عدد كبير من المصريين تسللوا إلى الجارة الشقيقة بطرق غير شرعية.

وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، ان مطلب الليبيين الأساسي من مصر، هو اعتراف الجامعة العربية بالحكومة التي اعتمدها مجلس النواب برئاسة عبدالله الثني.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الليبي طلب منه إبلاغ الحكومة المصرية، أن ليبيا بكاملها تفتح أبوابها لرجال الأعمال المصريين، مؤكدًا أن لديهم مشروعات كبرى يرفضون إعطائها لأي أحد غير المصريين، متابعًا: "مشروعات بمليارات الدولارات، يرى الليبيون أن مصر أولى بتنفيذها".

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