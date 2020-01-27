كريم عبدالعزيز يتحدث عن صداقته بأحمد السقا.. (فيديو)

تحدث الفنان كريم عبدالعزيز، عن علاقة الصداقة التي جمعت بينه وبين الفنان أحمد السقا، قائلًا: «بدأت منذ عام 1991».وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقائه في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية «dmc»، أنه أصغر من الفنان أحمد السقا بعام واحد، واجتمعا خلال تقديم السقا في فنون مسرحية، وتقديمه في معهد السينما قسم إخراج.وأكد أن أهم ما يجمع علاقتهما هو الاحترام، فنجم كبير بحجم أحمد السقا، يهديه جائزة تكريمه في «دير جيست»، ويصعد هو لتقبيله كل هذا من قلبهما لأنهما كبرا على هذه المدرسة، وتربيا على أيد عظماء سواء في الأسرة أو معهد السينما أو البلاتوهات، بالإضافة إلى أصدقائهم اللآخرين أحمد حلمي وهنيدي وعز، متابعًا: «ممكن الجيل الجديد يعتبر هذا "فزلكة" ولكنه الحقيقة».واختتم: «ورثنا شغلانة من أساتذة عظماء ودورونا أن نسلمها مثلما استلمناها».