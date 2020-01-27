رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كريم عبدالعزيز يتحدث عن صداقته بأحمد السقا.. (فيديو)

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:20 م
كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز
سناء إسماعيل
طباعة
تحدث الفنان كريم عبدالعزيز، عن علاقة الصداقة التي جمعت بينه وبين الفنان أحمد السقا، قائلًا: «بدأت منذ عام 1991».

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقائه في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية «dmc»، أنه أصغر من الفنان أحمد السقا بعام واحد، واجتمعا خلال تقديم السقا في فنون مسرحية، وتقديمه في معهد السينما قسم إخراج.

وأكد أن أهم ما يجمع علاقتهما هو الاحترام، فنجم كبير بحجم أحمد السقا، يهديه جائزة تكريمه في «دير جيست»، ويصعد هو لتقبيله كل هذا من قلبهما لأنهما كبرا على هذه المدرسة، وتربيا على أيد عظماء سواء في الأسرة أو معهد السينما أو البلاتوهات، بالإضافة إلى أصدقائهم اللآخرين أحمد حلمي وهنيدي وعز، متابعًا: «ممكن الجيل الجديد يعتبر هذا "فزلكة" ولكنه الحقيقة».

واختتم: «ورثنا شغلانة من أساتذة عظماء ودورونا أن نسلمها مثلما استلمناها».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على تفاصيل فيلم السقا ومحمد إمام الجديد

مسلسل "ولد الغلابة" تفاصيل الحلقة 8

دنيا سمير غانم تستعين بمحمد رمضان.. وأحمد فهمى يستعين بالسقا

كريم عفيفى: أحمد السقا شخص جدع

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

الهجرة توضح حقيقة إجلاء الجالية المصرية بالصين بسبب «كورونا»

منذ حوالي 10 ساعة

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

منذ حوالي 13 ساعة

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الإعدادية التيرم الأول 2020 برقم الجلوس

منذ ساعتين و 43 دقيقة

«أبرزهم أحلام وهيفاء».. قائمة ضحايا قتيل فيلا نانسي

الصور

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

image description

أول صورة لشهيد كفر الشيخ محمد ناصر الرشيدي

الأكثر قراءة

شاروخان: أنا مسلم وزوجتي هندوسية وأولادي بلا دين

جامعة القاهرة: المنع من التدريس عقوبة ارتداء النقاب

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

الهجرة توضح حقيقة إجلاء الجالية المصرية بالصين بسبب «كورونا»

إنفوجراف

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

image description

حصاد قطاع التموين خلال عام 2019 (انفوجراف)

image description

9 حوافز لـ«الأسر النموذجية» (انفوجراف)

image description

10 شروط للسماح لعلماء الدين بالظهور في الإعلام (انفوجراف)

أيام زمان

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

أغرب عادات توفيق الحكيم.. «أكل الضفادع»

نجم الساعة

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

الصحة

لأول مرة.. إزالة رئة مريض سرطان بجراحة «ثقب المفتاح»

الصين: «كورونا» انتقل لمرحلة خطيرة

«دايت كيتو» يتسبب في انسداد الشرايين

دراسة: الكثيرون يجهلون ضوابط صحة العين

منوعات

خطأ ساذج.. موقف محرج لـ«فوكس نيوز» بسبب Bad Boys

أفضل الفيتامينات لمحاربة مشاكل الأظافر

«سيروم الرموش» يهدد بمخاطر على العيون

WWE تعود مجددًا إلى الشرق الأوسط عبر بوابة السعودية‎

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأمريكيون أكثر جهلًا!
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
سيد عبدالقادر
عندما يختلف لصوص النضال
لواء.حمدى البطران
تحية للرجال
المزيد

الثقافة

9 قرارات في البيان الختامي لاجتماع اتحاد الكتاب العرب في مصر

دار الشروق تنظم حفلا للكتاب والناشرين الأربعاء

رانيا يحيى تقدم أول كتاب عن العبقري فؤاد الظاهري

أسامة السعيد يناقش «آرنكا» في معرض الكتاب