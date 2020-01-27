أبو العينين: مفاجآت للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات قريبًا

◄ أبو العينين: سأعلن مفاجآت كبيرة للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة - برامج ضخمة للشباب "تعليمية ورياضية وتدريبية وثقافية" - لست من نوعية النواب الذين التي تغلق مكاتبها أمام أهالي الدائرة بعد نجاحها - سيتم تخصيص مكاتبة كثيرة على مستوى المحافظة لخدمة أهالي الجيزة - نقابة الفلاحين تعلن دعمها لرجل الصناعة محمد أبو لعينين في الانتخابات التكميلية - الفلاحين والقبائل العربية وجمعية المليون ونصف فدان" يهدون أبو العينين درعا شرفيا





أعلن رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" لشئون المجالس النيابية، المرشح في الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة رقم (4) رمز القلم، أن برنامجه الانتخابي يحمل مفاجآت عديدة لأهالي الجيزة للمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، سيعلن تفاصيلها في الفترة المقبلة.





وأكد أبو العينين خلال لقاء جماهيري بأهالي وعائلات الجيزة لدعمه في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أنه من المقرر أن يعلن هذه المفاجآت الكبيرة التي ستمثل نقلة كبيرة لأهالي الجيزة في الفترة المقبلة، لأنه يفضل أن ينفذ أولا ثم يعلن بعد ذلك عن هذه الإنجازات، وهي الخطى نفسها التي يخطوها الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ المشروعات القومية.





وأبدى محمد أبو العينين اعتزازه بلقاء أهالي الجيزة الذين كانوا ينتظرونه من فترة كبيرة، وأن كلمته اليوم لأهالي الجيزة من القلب للقلب.





وأضاف أبو العينين أنه رغم غيابه عن البرلمان طيلة الفترة الماضية إلا أنه لم ينسَ أهالي الجيزة، لأنهم الأهل وأصحاب وقفة "شهامة ورجولة" لمصر، معلنا برنامجًا جديدًا لأهالي الجيزة الذين عانوا في الفترة الماضية، وسوف يحمل البرنامج مفاجآت عدة للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، سوف يعلن تفاصيلها لاحقًا.





وأشار إلى أنه سيواصل العمل لخدمة أهالي الجيزة، قائلًا: «أنا مش من نوعيات النواب اللي بيقعدوا على المكتب لما ينجح.. لا أنا هكون جنبكم وواقف معاكم» موضحًا أنه سيكون هناك مكاتب في كل أمانات حزب "مستقبل وطن" بالجيزة وهناك مفاجآت عديدة باسم الحزب وباسمه بصفة شخصية.





وأكد أنه برنامجه للشباب يشمل برامج تعليمية ورياضية وتدريبية، وأن الشباب لهم مشروع واهتمام خاص عنده، وأن أي مشروع يقوم بتنفيذه غرضه الأساسي هو تشغيل الشباب.





ووجه محمد أبوالعينين التحية إلى رجال الشرطة في عيدهم، وأعلن توفير منح مجانية لأبناء الشهداء، كما توجه بالتحية لرجال الجيش ودورهم في حماية مصر من الإرهاب.





وأكد أن الجيش بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاع أن يحمي مصر من المؤامرات الداخلية والخارجية، ووقف خلف الشعب المصري، وفي مقدمتهم أهالي الجيزة، وقالوا لا للإخوان ولا للإرهاب.





وأعلنت نقابة الفلاحين دعمها وتأييدها لترشح رجل الصناعة محمد أبو العينين، مؤكدين أن تأييدهم ليس له مقابل، وإنما جاء نتيجة مواقف رجل الصناعة المشرفة وكونه أحد الركائز الكبيرة الداعمة للدولة.





وأكدت نقابة الفلاحين أن ترشح رجل الصناعة محمد أبو العينين إضافة كبيرة للجيزة ولمصر، وهو يمثل ثقل كبير، ويوم ترشحه للانتخابات كان تكريما وفرحة لأهالي الجيزة، قائلين: «أنت لست نائبا عن دائرة الجيزة فقط، بل نائبا لمصر كلها وإيدينا في ايدك».





وأشار «الفلاحين» إلى أن هناك محبون كثيرون لهم توجهات مختلفة، إلا أنهم اتفقوا لوطنيتهم على دعم ابو العينين في الانتخابات، كما عبروا عن ثقتهم في نهوض رجل الصناعة محمد أبو العينين بالزراعة، مثلما نهض بالصناعة، لأنه على الزراعة تقوم الصناعة وعلى الصناعة تقوم التجارة.





وأهدت نقابة الفلاحين واتحاد شباب الريف والقبائل العربية، والجمعية العامة لمزارعي المليون ونصف فدان، درعا شرفيا، لرجل الصناعة محمد أبو العينين.





من جانبه، عبر رجل الصناعة محمد أبو العينين، عن تقديره لموقف نقابة الفلاحين من ترشحه للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، التي تمثل لمسة وفاء وأصالة، منهم ومن كل الذين يجلسون معه لتأييده، مشيدا بموقف بعض الحزبيين الذين أتوا اليوم لدعمه، والذي يمثل مكانة كبيرة لديه.





وأكد أبو العينين أن دعم نقابة الفلاحين له في الانتخابات التكميلية، تكليف وتشريف، قائلا: "دعمكم تكليف وتشريف، وأنا خادم لكم ولجميع مطالبكم، وأدعو أن يوفقني الله لخدمتكم، وثقوا في وفي القيادة السياسية، التي تبذل جهودا وفيرة لإسعاد كل مواطن".





كما أكد أنه سيكثف جهوده الخدمية بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، وهناك برامج ستفعل على أرض الواقع لخدمة كل الفئات.