رسالة غامضة من حلا شيحة: «أحب الناس لينا بعاد»

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، صور لها برفقة أطفالها وأشقائها.وعلقت حلا شيحة، على الصور قائلة: "كلنا واحد باختلافنا، كلنا نفس الإنسان اللي خلقه ربنا كلنا بشر بنتعب ونقاوم مرات ونقف ونقع ونرجع نقف ونقاوم ونتعب ونرجع للأمل وبكرة يقلقنا ونفكر مرات ونزهق أكتر ونحب ونكره بشر من طين ساعات عايز يبقي ملاك وساعات بس بشر".وأضافت: "التعب بعده راحة والراحة جواها تعب أحب الناس لينا بعاد وأقرب الناس لينا مش مكتوب لنا معاهم غير البعاد، نتمنى ساعات ونحلم بحاجات نفسنا فيها عايزين نشوفها عايزين أحلامنا واقع بس الواقع.. بس الجميل إننا لسة بنحلم لسة بنحس والقلب بينبض ولسه بردو الأمل جوانا مهما حصل فينا لسه جوانا حاجات بنحلم نكملها ومهما تعبنا حنفضل عايزين لبكرة الأحلى ونقف تاني بعد الوقعة ولسه بنحلم سنة الحياة".من ناحية أخرى، تواصل حلا شيحة، تصوير فيلمها الجديد مع الفنان تامر حسني، والذي يحمل اسم "مش أنا"، والذي يمثل عودتها للسينما بعد غياب أكثر من 11 عامًا.