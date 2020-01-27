احتفالية لـ500 طفل من الأيتام وذوى القدرات الخاصة فى الإسكندرية

نظمت مؤسسة "أحنا الخير" للتنمية الإجتماعية برعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أحتفالية لأكثر من 500 طفل من الأيتام وذوي القدرات الخاصة، إيمانًا بدور المجتمع المدنى وتعاونه مع الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.جاء ذلك بحضور اللواء حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، ومحمد سعد مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة،و رزق الطرابيشي نقيب الصحافيين، وخالد مصطفى رئيس نادى روتارى الإسكندرية.وتهدف المؤسسة إلى تقديم المساعدات للأيتام وذوى القدرات الخاصة والمسنين، حيث تم تنظيم حملة 5000 بطانية لأهالينا برعاية وزارة التضامن الاجتماعى، وأيضا من النشاطات التي تقدمها الجمعية بناء المنازل والاسقف وشراء الأجهزة المنزلية لغير القادرين، وإقامة المعارض الخيرية، وإفطار رمضان كل عام، وإرسال قوافل لتوزيع ملابس مجانية وبطاطين لغير القادرين.