«مياه المنوفية» تنظم ورشة عمل لتعليم السيدات مبادئ السباكة الخفيفة

نظمت إدارة التوعية والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ندوات وورشة عمل لتعليم سيدات المنوفية مبادئ السباكة الخفيفة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك ضمن بروتوكول تعاون لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه.وكان قد صرح مهندس محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إن التوعية بقضايا المياه أصبح أمرًا ضروريًا وحتميًا، ولابد من تكاتف جميع أجهزة الدولة من أجل نشر الوعي المائي لدى كافة فئات الشعب؛ لأن المياه أمن قومي، ويجب على الجميع التصدي لكل حالات إهدارها واستخدامها في الأغراض غير مخصصة لها.وأوضح محمود زين، مدير إدارة التوعية بالشركة، أنه لدينا فريق متخصص في هذا المجال التوعوي، حيث تم تنفيذ ندوات وورش لتعليم السيدات مبادئ السباكة الخفيفة بالتعاون مع الجهات المختلفة، وكذلك توعية الطلاب بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية والصحة والشباب والرياضة والثقافة والأزهر والأوقاف، من أجل الحفاظ على مياه الشرب من الإهدار.