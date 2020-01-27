رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يناير 2020 الموافق 03 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه المنوفية» تنظم ورشة عمل لتعليم السيدات مبادئ السباكة الخفيفة

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:44 م
مياه المنوفية
مياه المنوفية
ولاء القاضى
طباعة
نظمت إدارة التوعية والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ندوات وورشة عمل لتعليم سيدات المنوفية مبادئ السباكة الخفيفة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك ضمن بروتوكول تعاون لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه.

وكان قد صرح مهندس محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إن التوعية بقضايا المياه أصبح أمرًا ضروريًا وحتميًا، ولابد من تكاتف جميع أجهزة الدولة من أجل نشر الوعي المائي لدى كافة فئات الشعب؛ لأن المياه أمن قومي، ويجب على الجميع التصدي لكل حالات إهدارها واستخدامها في الأغراض غير مخصصة لها.

وأوضح محمود زين، مدير إدارة التوعية بالشركة، أنه لدينا فريق متخصص في هذا المجال التوعوي، حيث تم تنفيذ ندوات وورش لتعليم السيدات مبادئ السباكة الخفيفة بالتعاون مع الجهات المختلفة، وكذلك توعية الطلاب بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية والصحة والشباب والرياضة والثقافة والأزهر والأوقاف، من أجل الحفاظ على مياه الشرب من الإهدار.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

شاروخان: أنا مسلم وزوجتي هندوسية وأولادي بلا دين

منذ حوالي 21 ساعة

«حماية المستهلك» تحذر من شراء السلع عبر الإنترنت

منذ ساعتين و 32 دقيقة

جامعة القاهرة: المنع من التدريس عقوبة ارتداء النقاب

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة الباز للأزهر لتجديد الخطاب الديني: هذا ما يقصده الرئيس

الصور

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

image description

أول صورة لشهيد كفر الشيخ محمد ناصر الرشيدي

الأكثر قراءة

شاروخان: أنا مسلم وزوجتي هندوسية وأولادي بلا دين

جامعة القاهرة: المنع من التدريس عقوبة ارتداء النقاب

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

الهجرة توضح حقيقة إجلاء الجالية المصرية بالصين بسبب «كورونا»

إنفوجراف

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

image description

حصاد قطاع التموين خلال عام 2019 (انفوجراف)

image description

9 حوافز لـ«الأسر النموذجية» (انفوجراف)

image description

10 شروط للسماح لعلماء الدين بالظهور في الإعلام (انفوجراف)

أيام زمان

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

أغرب عادات توفيق الحكيم.. «أكل الضفادع»

نجم الساعة

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

الصحة

لأول مرة.. إزالة رئة مريض سرطان بجراحة «ثقب المفتاح»

الصين: «كورونا» انتقل لمرحلة خطيرة

«دايت كيتو» يتسبب في انسداد الشرايين

دراسة: الكثيرون يجهلون ضوابط صحة العين

منوعات

خطأ ساذج.. موقف محرج لـ«فوكس نيوز» بسبب Bad Boys

أفضل الفيتامينات لمحاربة مشاكل الأظافر

«سيروم الرموش» يهدد بمخاطر على العيون

WWE تعود مجددًا إلى الشرق الأوسط عبر بوابة السعودية‎

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأمريكيون أكثر جهلًا!
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
سيد عبدالقادر
عندما يختلف لصوص النضال
لواء.حمدى البطران
تحية للرجال
المزيد

الثقافة

9 قرارات في البيان الختامي لاجتماع اتحاد الكتاب العرب في مصر

دار الشروق تنظم حفلا للكتاب والناشرين الأربعاء

رانيا يحيى تقدم أول كتاب عن العبقري فؤاد الظاهري

أسامة السعيد يناقش «آرنكا» في معرض الكتاب