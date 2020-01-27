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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«صحة المنوفية»: نوفِّر دواءً لـ«كورونا».. والوزيرة: «ملوش علاج»

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:43 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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أعلنت مديرية الصحة في المنوفية توفير دواء لحالات الإصابة بفيروس «كورونا» الجديد (NCOV)، وذلك في بيان رسمي للمديرية، مساء اليوم الإثنين، وهو ما يتناقض مع تصريحات وزيرة الصحة، الدكتور هالة زايد، التي صرّحت بعدم التوصل إلى علاج مضاد للفيروس حتى الآن.

جاء الإعلان على لسان الدكتور أسامة منصور، مدير إدارة المستشفيات في المنوفية خلال اجتماع، اليوم الإثنين، للدكتور نصيف حفناوي العفيفي، وكيل وزارة الصحة في المنوفية، مع مديري الإدارات الطبية، ومديري المستشفيات، والإدارات الفنية بالمديرية، لمناقشة الاستعدادات للتعامل مع فيروس «كورونا».

وقال الدكتور أسامة منصور، مدير إدارة المستشفيات في المنوفية، إنَّه تمَّ توفير جميع مستلزمات مكافحة العدوى وتوفير جرعات «التاميفلو»، وكذلك جميع الأدوية الخاصة بالأمراض الصدرية وحالات مرض «كورونا» (NCOV) وتوفير جميع أدوية الطوارئ بالاستقبال.

وتتناقض تصريحات «منصور» مع ما قالته «زايد» في مداخلة هاتفية، أمس الأحد، ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر»، والتي صرّحت بأنَّه لم تجر أي أبحاث عملية على الفيروس تؤكد وجود دواء له.

في السياق، أعلنت السلطات الصينية، الأحد، التوصل لدواء مضاد لفيروس «كورونا» المتفشي في البلاد، وأنَّ الدواء في مراحل الاختبار الأخيرة قبل بدء استعماله للبشر، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

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