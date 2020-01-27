رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مذيع يشكك في صحة فيديو إنقاذ أب لابنته تحت عجلات القطار

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:42 م
عمرو عبدالحميد
عمرو عبدالحميد
أحلام عبدالرحمن
طباعة
شكّك الإعلامي عمرو عبدالحميد، في صحة الفيديو المتداول عن إنقاذ أب لابنته تحت عجلات القطار، قائلًا إنه رغم أن المشهد التقط من زاوية واحدة، إلا أن الصحف نقلت الواقعة عن أشخاص مختلفين، كل منهم يدّعي أنه مصور الفيديو.

وقال عبدالحميد، خلال تقديم برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، إنه لا يوجد دليل حتى الآن أن الواقعة حدثت في مصر، ولم تصدر أي بيانات عن هيئة السكك الحديدية بشأن واقعة مماثلة، وهو ما أثار شكوكه أكثر.

وطالب عبدالحميد، هيئة السكك الحديدية، إصدار بيان لتوضيح ما إذا كانت الواقعة حدثت بالفعل في مصر، أم أن الفيديو "مُركب".

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

10 دقائق تحبس الأنفاس.. مصور فيديو «الأب الشجاع» يروي تفاصيل الواقعة

منذ حوالي 9 ساعات

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

منذ يوم

أول تعليق لـ سما المصري على ظهورها بـ«البيجامة» في معرض الكتاب

منذ يوم

ابنة رانيا يوسف عن ملابس والدتها: مفيش ست قدرت تعمل زيها

الصور

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

تأجيل محاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاي البارود

image description

«التحول الأخضر».. انطلاق فعاليات يوم البيئة بمطروح

image description

أول صورة لشهيد كفر الشيخ محمد ناصر الرشيدي

الأكثر قراءة

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

الهجرة توضح حقيقة إجلاء الجالية المصرية بالصين بسبب «كورونا»

سياسي تركي يكشف سر دعوة مستشار أردوغان للتقرب من مصر

«الباز» يطالب بتعميم «حظر النقاب» بكل المؤسسات التعليمية

إنفوجراف

image description

كيفية ومزايا الالتحاق بمعهد معاونى الأمن (انفوجراف)

image description

حصاد قطاع التموين خلال عام 2019 (انفوجراف)

image description

9 حوافز لـ«الأسر النموذجية» (انفوجراف)

image description

10 شروط للسماح لعلماء الدين بالظهور في الإعلام (انفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

مهرجان أبوظبي للثقافة يكرم يحيي الفخراني (صور)

الصحة

لأول مرة.. إزالة رئة مريض سرطان بجراحة «ثقب المفتاح»

الصين: «كورونا» انتقل لمرحلة خطيرة

«دايت كيتو» يتسبب في انسداد الشرايين

دراسة: الكثيرون يجهلون ضوابط صحة العين

منوعات

خطأ ساذج.. موقف محرج لـ«فوكس نيوز» بسبب Bad Boys

أفضل الفيتامينات لمحاربة مشاكل الأظافر

«سيروم الرموش» يهدد بمخاطر على العيون

WWE تعود مجددًا إلى الشرق الأوسط عبر بوابة السعودية‎

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأمريكيون أكثر جهلًا!
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
سيد عبدالقادر
عندما يختلف لصوص النضال
لواء.حمدى البطران
تحية للرجال
المزيد

الثقافة

9 قرارات في البيان الختامي لاجتماع اتحاد الكتاب العرب في مصر

دار الشروق تنظم حفلا للكتاب والناشرين الأربعاء

رانيا يحيى تقدم أول كتاب عن العبقري فؤاد الظاهري

أسامة السعيد يناقش «آرنكا» في معرض الكتاب