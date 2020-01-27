مذيع يشكك في صحة فيديو إنقاذ أب لابنته تحت عجلات القطار

شكّك الإعلامي عمرو عبدالحميد، في صحة الفيديو المتداول عن إنقاذ أب لابنته تحت عجلات القطار، قائلًا إنه رغم أن المشهد التقط من زاوية واحدة، إلا أن الصحف نقلت الواقعة عن أشخاص مختلفين، كل منهم يدّعي أنه مصور الفيديو.وقال عبدالحميد، خلال تقديم برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، إنه لا يوجد دليل حتى الآن أن الواقعة حدثت في مصر، ولم تصدر أي بيانات عن هيئة السكك الحديدية بشأن واقعة مماثلة، وهو ما أثار شكوكه أكثر.وطالب عبدالحميد، هيئة السكك الحديدية، إصدار بيان لتوضيح ما إذا كانت الواقعة حدثت بالفعل في مصر، أم أن الفيديو "مُركب".