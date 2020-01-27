«أبرزهم أحلام وهيفاء».. قائمة ضحايا قتيل فيلا نانسي

كشف الصحفي اللبناني سعيد حريري، حقائق جديدة حول قتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، تغير مجريات التحقيق في القضية التي شغلت الرأي العام بعد مقتل شاب سوري تسلل لمنزل نانسي على يد زوجها الطبيب فادي الهاشم.ونشر سعيد حريري مستندات جديدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، وعلق عليها قائلة: «مفاجأة غير متوقعة: جديد التحقيقات في ملفّ محمد الموسى سارق منزل نانسي عجرم: تعقّب نجوى كرم وهيفاء وهبي وزوجته كانت على دراية بتخطيطه للسرقة وبالتالي تُعتبر شريكة له في الجرم».وكشفت التحقيقات أن القتيل اتصل قبل أيام من الحادث بعيادة الدكتور فادي الهاشم من الرقم المتداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، كما ثبت أنه تتبع منزل الفنانة نانسي عجرم وهواتفها الشخصية اعتبارًا من يوم 18 مارس 2019.ونشر "حريري"، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورًا تحمل تفاصيل مستندات حول القضية، زعمت إن يوم الواقعة في الساعة الثانية منتصف الليل أقدم المدعو محمد حسن الموسى مواليد 1979 سوري الجنسية وهو ملثم على الدخول إلى داخل فيلا نانسي عجرم بهدف السرقة حيث، أشهر مسدسا بوجه زوجها فادي الهاشم مواليد 1968 لبناني الجنسية، وعمد الأخير إلى إطلاق النار عليه فأرداه قتيلا.وأوضحت المستندات، أنه عُثر بجوزة القتيل على جهاز خليوي نوع نوكيا لون أسود دون شريحة، وبمراجعة النائب العام الاستئناف في جبل لبنان القاضي غادة عون أشارت بتوقيف مطلق النار والاستماع إلى إفادة زوجته نانسي عجرم مواليد 1983 والمدعو أحمد زياب زهاب سوري الجنسية وهو شقيق حميد، وبعد الاستماع إلى إفادتهما تم ترك نانسي وأحمد أحرار، وتوقيف حميد بجرم إقامة منتهية الصلاحية وختم المحضر وإيداعها إياه مع الموقوف بواسطة مفرزة جونية القضائية.وزعمت المستندات، أنه في تاريخ 7 يناير 2020 قام النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون باستماع إفادة الموقوف الدكتور فادي الهاشم في مكتبها وأصدرت قرارًا بإخلاء سبيله لقاء سند إقامته وتعميم منع سفر عنه، وبنتيجة دراسة وتحليل الاتصالات لم يتبين وجود تواصل بين رقم القتيل وأي من الأرقام الخاصة بالأشخاص الذين تم التحقيق معهما، وبالتوسيع والتحليل تبين أن الدكتور فادي الهاشم الذي أقدم على قتل محمد موسى يستخدم داخل عيادته رقمين، وقد تبين وجود تواصل بين القتيل وأرقام العيادة.حيث تواصل القتيل مع العيادة في المرة الأولى يوم 20 مارس 2019 وكان مدة التواصل 280 ثانية، ثم اتصل القتيل مرة أخرى بتاريخ 22 مارس 2019 مع عيادة فادي الهاشم وكانت مدة التوصل 76 ثانية، وكان هناك اتصال صادر من عيادة فادي الهاشم للقتيل استغرق 35 ثانية يوم 25 مارس 2019، ثم اتصال آخر من القتيل للعيادة في نفس اليوم 25 مارس 2019 دام لمدة 69 ثانية، وفي التفاصيل وبدارسة المضبوطات من قبل قسم المباحث الجنائية تبين وجود عدد من المواضيع تم البحث عنها في محرك جوجل، والتي تمحورت حول شخصية الفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم ومكان سكنها وتفاصيل منزله.وأكدت المستندات التي نشرها الصحفي، أن القتيل بحث عن "نانسي عجرم حياتها"، على جوجل في 18 مارس 2019، وفي نفس التاريخ بحث عن "بالصور هنا تسكن نانسي عجرم، النجمة اللبنانية نانسي عجرم أنا مشغولة بتأثيث منزلي الجديد، رقم هاتف عيادة الطبيب هاشم فادي مخايل لبنان، دليل الهواتف التجاري اللبناني، نانسي عجرم نيو سهيلة، فادي الهاشم مسلم أم مسيحي".وفي تاريخ 20 أبريل 2019 بحث القتيل على جوجل بعدة عناوين مثل "شاهدوا منزل ميريام كلينك في مصر ليس كما تتوقعون، أين تقضي نانسي عجرم أيام السبت والأحد"، وفي تاريخ 1 يوليو 2019 قام بالبحث عن بعض الموضوعات مثل "شاهدوا منزل هيفاء وهبي الفخم من الداخل وهي تطل بـ لوك جديد مع أختها"، بينما في تاريخ 4 سبتمبر 2019 بحث عن "نانسي عجرم تحتفل بعيد زواجها من فادي الهاشم وهكذا علقت"، وفي تاريخ 18 سبتمبر 2019 بحث عن "صور منزل هيفاء وهبي الفخم"، وفي تاريخ 26 من الشهر ذاته بحث عن "هذه غرفة نوم نانسي عجرم، أيهما أجمل غرفة نوم أحلام أم غرفة نوم نانسي عجرم".ووردت في المستندات، أنه في 1 أكتوبر 2019 بحث القتيل عن "الشيف بوراك في منزل نانسي عجرم ومفاجأة من ابنتيها"، وفي 2 أكتوبر من العام ذاته بحث عن "شاهدوا فخامة منزل نانسي عجرم"، وفي اليوم التالي بحث عن "شاهد فخامة منزل نانسي عجرم"، وفي يوم 4 أكتوبر 2019 بحث عن "غرفة نوم نانسي عجرم"، بينما في يوم 5 أكتوبر 2019 بحث عن "كم عمر فادي زوج نانسي عجرم، فادي الهاشم مواليده، فادي الهاشم جنسيته، فادي الهاشم ويكيبيديا، فادي الهاشم اسنتقرام"، بينما في تاريخ 6 أكتوبر 2019 بحث عن "نانسي عجرم تبهر متابعيها بفيديو جديد من داخل منزلها"، وفي يوم 13 أكتوبر من العام ذاته بحث عن "منزل نجوى كرم.. ما رأيكم بذوقها، الدفئ والرقي في ديكور منزل نجوى كرم".وأكدت المستندات التي نشرها الصحفي، أنه في أول بحث له في العام الجديد "2020"، بحث القتيل يوم 4 يناير عن "منزل نانسي عجرم"، ومن الملفت أنه تبين أن زوجة القتيل قامت بتاريخ 5 يناير بالبحث عن "قتل بعدما حاول سرقة فيلا نانسي عجرم، مواجهة بين السارق وزوجها"، وهو ما يثبت أنها كانت على دراية بتخطيط زوجها لسرقة فيلا الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، وبالتالي تعتبر شريكة له في الجرم.وورد في المستندات، أنه مما تقدم تبين أن القتيل محمد الموسى باشر بالبحث وتتبع حياة الفنانة نانسي عجرم "لاسيما مكان منزلها" وأرقام هواتفهم ورقم عيادة زوجها فادي وذلك اعتبارا من تاريخ 18 مارس 2019، كما أن تواصل الضحية مع الرقمين الأرضي المتخصصين لعيادة الدكتور فادي الهاشم تشير إلى أن القتيل استحصل عليها من خلال بحثه عبر الإنترنت، ولا يوجد أي تواصل بين رقم القتيل والرقمين الشخصيين للفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم.وخضع الطبيب فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لجلسة قضائية جديدة، الخميس الماضي أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، للتحقيق معه في حادث مقتل السوري محمد الموسى في منزله.واستغرقت الجلسة ساعتين ونصف في حضور وكيل فادي الهاشم، قرر بعدها القاضي نقولا منصور، ترك الهاشم رهن التحقيق، وعين الجلسة المقبلة في الملف للاستماع إلى إفادات شهود في العاشر من مارس المقبل.