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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإمام الأكبر يلقي البيان الختامي لمؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي غدا

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:14 م
أحمد الطيب
أحمد الطيب
محمد جعفر
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يلقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، غدا، في تمام الرابعة عصرا، البيان الختامي لمؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، الذي ينظمه الأزهر برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبحضور نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي.

ويعقد الأزهر الشريف هذا المؤتمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، يتضمن سبعة جلسات نقاشية، تركز محاورها على أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي.

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