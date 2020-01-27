بومبيو يطالب العراق بـ«الحفاظ» على سيادته بمواجهة ايران

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الاثنين إلى "الحفاظ على سيادة العراق" في مواجهة "الهجمات" الإيرانية في أعقاب هجوم صاروخي على سفارة الولايات المتحدة في بغداد.وفي اتصال هاتفي، عبّر بومبيو عن "استيائه إزاء الهجمات المتكررة للجماعات المسلحة التابعة لإيران على المنشآت الأمريكية في العراق"، وفق بيان لوزارة الخارجية وكتب على تويتر"يجب على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات فورية لحماية منشآتنا الدبلوماسية كما ينص القانون الدولي".وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الوزارة في بيان "الوزير أكد مجددا أن هذه الهجمات تظهر تجاهلا متعمدا للسيادة العراقية وفشلا في كبح جماح هذه الجماعات الارهابية الخطيرة".