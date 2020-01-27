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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تشريعية النواب» تحيل تعديلات «الطفل والأحوال المدنية» للجهات المختصة لإبداء الرأي

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:10 م
إيهاب الطماوي
إيهاب الطماوي
مني هيبة
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قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن اللجنة قررت خلال اجتماعها اليوم الاثنين، إحالة مشروع القانون المقدم من النائب مرتضى منصور بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، إلى الجهات المختصة لأخذ الرأي فيه.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، كما شمل القرار ذاته مشروع التعديلات المقدمة من النائبة مي البطران، بشأن تعديل نص المادة (22) من أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على التعديلات المقدمة من الحكومة في شأن قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015.

وتضمنت إضافة آثار جديدة للآثار المترتبة على نشر قرار الإدراج على قوائم الإرهابيين، وتشمل حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابيين، وسقوط عضويته فى النقابات، ومجالس الإدارات للشركات والجمعيات والمؤسسات، ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، وأى كيان مخصص لمنفعة عامة مع حرمانه وذويه من كافة أوجه الدعم الذي تقدمه الدولة، فضلًا عن فقدانه شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف العامة، والنيابية، والمحلية، كما يترتب عليه إنهاء خدمته بالوظائف الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال.

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