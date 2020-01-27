زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب جنوب إيران

ضرب زلزال بقوة 2ر4 درجات على مقياس ريختر، مدينة بافق التابعة لمحافظة يزد "وسط البلاد" مساء اليوم.وقال المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة يزد محمود شاكري في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، إن الهزة وقعت في عمق 20 كم من سطح الأرض، عند التقاء خطي العرض الشمالي 88ر31 والطول الشرقي 24ر.55، ولم يرد بعد أي تقرير حول حجم الخسائر والأضرار المحتملة جراء هذا الزلزال.وتتعرض إيران لزلازل نظرًا لأنها تقع في منطقة فوالق رئيسية بينها زلزالان أكثر دموية، وقع أحدهما في شهر يونيو 1990، وبلغت قوته 7ر7 درجات على مقياس ريختر مخلفا 37 آلف قتيل و100 ألف مصاب في محافظتي جيلان وزانجان شمال غرب إيران.وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في ديسمبر 2003 وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص.