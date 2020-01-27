نبيلة مكرم: «خايفة على بلدي من الإخوان.. وفضحتهم بكل اللغات»

علقت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على ما أثير حول تصريحاتها الأخيرة والتي قالت فيها: "أي حد يقول كلمة على بلدنا يتقطع".وقالت، خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، إن تنظيم الإخوان بإمكانه تحوير أحاديثنا واقتطاعها من سياقها لخدمة أجندتهم، عبر بثها على وسائل إعلام إخوانية.وتابعت نبيلة:"بجانب كوني وزيرة أنا مواطنة مصرية أخاف على وطني من الإخوان وواجهت كذبهم ببيانات باللغة الإنجليزية لكل وسائل الإعلام الأجنبية".وواصلت:"تنظيم الإخوان سريع ومنظم في تحوير أي كلمة، وبيقدر يفهم الكل معنى مغاير تماما للحقيقة، فبعد دقائق من التصريح، وجدت التصريح في كل الصحف العالمية".