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محافظات

قافلة بيطرية مجانية لتحصين الثروة الحيوانية بمطروح

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:50 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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انطلقت اليوم الإثنين، القافلة البيطرية المجانية، التي تنظمها مديرية الطب البيطري بمطروح، بالاشتراك مع المركز القومي للبحوث، لإجراء الكشف والعلاج والعمليات والسونار وكذلك عقد ندوات إرشادية للأهالي حول رعاية الاغنام والماعز والابقار والدواجن بمشاركة جميع التخصصات البيطرية، وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ووجه محافظ مطروح بتكثيف جهود مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الأهالي خصوصا مربي الأغنام والماشية في تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها مع أهمية تعظيم العائد الاقتصادي منها خاصة مع ما تشتهر به محافظة مطروح من ثروة حيوانية كأغنام البرقي وما تتميز به من قيمة اقتصادية عالمية.

وأوضح الدكتور محمد المصري، مدير عام مديرية الطب البيطرى بمطروح، أن انطلقت القافلة اليوم بقرية رأس الحكمة ومن المقرر توجهها غدا الثلاثاء الى مدينة سيدى برانى وبعد غد الأربعاء إلى قرية 27 بقرى البنجر بالحمام.

وأضاف مدير الطب البيطرى بمطروح، أنه تم إجراء عدد من العمليات الجراحية للأغنام والماشية، وعلاج حالات الطفيليات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى عمل سونار لعدد من الحيوانات.وذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة خاصة أغنام البرقى.

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