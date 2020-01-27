ضبط تهريب هواتف محمولة بمطار القاهرة

ضبط رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي محاولتي تهريب هواتف محمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة طيران إير كايرو القادمة من ينبع اشتبه محمد كامل وحسن حمدي رئيسا قسم اللجنة الجمركية في راكبين مصريين الجنسية قادمين من السعودية، حاولا استغلال زحام العائدين من العمرة والإسراع بالخروج من صالة التفتيش.وبالعرض على محمد لطفي مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبهما، وتبين وجود 28 هاتف محمول ماركة آيفون IPhone pro + Note10 مخبأة داخل بين طيات الملابس.وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي رقم 5 و6 لسنة 2020.