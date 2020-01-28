حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 28 يناير 2020

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العقرب اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020 على النحو التالي:مهنيًا: وجود القمر في الحوت المائي الصديق يخفّف من الفوضى والارتباك ويسرِّع الخطوات، تكون الحيويّة في أوجها، وتشعر بذبذبات إيجابية فتصبح علاقاتك الشخصية أكثر انسجامًا وتزدهر الشعبية.عاطفيًا: تطالب الشريك بالإيفاء بوعوده أو هو يطالبك بذلك، وتجد نفسك محرجًا أمام بعض أسئلته.صحيًا: تجد نفسك قليل الحركة ويسيطر عليك الخمول، فتحاول التخلص من ذلك بأي وسيلة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.