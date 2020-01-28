حظك اليوم.. برج الأسد الثلاثاء 28 يناير 2020

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الأسد، اليوم الثلاثاء 28 يناير 2020 على النحو التالي:مهنيًا: تحقيق طموحات يحتاج إلى مزيد من الوقت، فكن صبورًا حتى تضمن تحقيق أهدافك نهائيًا وعلى نحو حاسم.عاطفيًا: جاذبيتك تضعك في دائرة الضوء، وقوفك إلى جانب الشريك يزيد اعجابه بك ويعزز الثقة بينكما.صحيًا: قد تسعى للتخلص مما يشغل بالك ويبقيك في حالة قلق وأرق دائمين.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.