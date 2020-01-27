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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

6 أشهر لـ4 متهمين في واقعة «كلب المطرية»

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام التمساح
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عاقبت محكمة جنح المطرية اليوم الاثنين، المتهمين بالواقعة الشهيرة إعلاميًا بـ"كلب المطرية" بحبس 4 متهمين، 6 أشهر لكل منهم، من بينهم 2 حضوريًا وآخرون غيابيًا.

كشفت التحقيقات قيام المتهمين بالتعدي على كلب أمام المارة بأحد الشوارع بالمطرية، بسبب قتله أحد الأغنام الخاصة بالمتهمين، ما أثار حفيظتهم، وقاموا بتمزيق جسد الكلب باستخدام أسلحة بيضاء.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل "فيديو" لعدد من الشباب لحظة قيامهم بقتل كلب وتمزيق جسده، بالأسلحة البيضاء، بطريقة وحشية، وحاول الأهالي التدخل لتخليصه من بين أيديهم، إلا أنهم استمروا في تعذيب الكلب حتى تمكنوا من قتله.

وتمكنت مباحث قسم شرطة المطرية من القبض على المتهمين.

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