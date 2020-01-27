رئيس وزراء العراق لـ بومبيو: تحقيقات الهجوم على السفارة مستمرة

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أهمية التهدئة في المنطقة، حسب قناة العربية السعودية.وقال عبد المهدي، لـ"بومبيو" أن الحكومة العراقية تقوم بمتابعة التحقيقات والإجراءات لمنع الاعتداءات على السفارة الأمريكية في بغداد.وأدان رئيس الوزراء العراقي الهجوم الصاروخي على سفارة العراق، أمس، خلال اتصاله بوزير الخارجية الأمريكي.وكانت السفارة الأمريكية في بغداد تعرضت الليلة الماضية الى قصف بخمسة صواريخ كاتيوشا سقط أحدها على مبنى السفارة ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص لم يحدد عددهم ولا جنسياتهم.