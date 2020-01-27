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الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة 10 في انقلاب ميكروباص بالجيزة

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى حمدي
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أصيب 10 أشخاص جراء حادث انقلاب ميكروباص على طريق المريوطية بالجيزة.

لقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق المريوطية، في القادم من مناطق الهرم إلى كوبرى أبو صير، وعلى الفور وجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة بسرعة رفع الحطام ونقل المصابين.

وبالانتقال تبين من المعاينة إصابة 10 أشخاص في الحادث، كما شرحت التحريات الأولية ان الحادث بسبب انفجار اطار السيارة الذي أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها.

تحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية.

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